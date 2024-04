Eltern wegen Entführung verurteilt „Ich wollte meiner Tochter nie etwas antun“

Mit Bewährungsstrafen von acht und neun Monaten plus Geldauflagen von je 500 Euro hat das Amtsgericht am Mittwoch ein Elternpaar aus Essen belegt. Nach Überzeugung der Richterin hatten Vater (49) und Mutter (47) vor rund zwei Jahren ihre erwachsene Tochter (damals 24) wegen deren Beziehung zu einem Mann nahe einem Hotel im Hafen in ihr Auto gezerrt und waren mit ihr davongefahren. Weil die Mutter am Steuer des Wagens laut Urteil zudem etliche Verkehrsregeln verletzt hat, wurde gegen sie ein Fahrverbot von drei Monaten verhängt. Das Kidnapping der eigenen Tochter wurde beiden Angeklagten als Freiheitsberaubung sowie gefährliche Körperverletzung angelastet.