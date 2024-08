Rund um das Suchthilfezentrum „Kinder haben auf dem Weg zur Schule Angst“

Elternvertreter der Gemeinschaftsgrundschule an der Flurstraße fordern mit Blick auf das näher rückende neue Schuljahr eine Schließung beziehungsweise Verlegung des vom Sozialdienst katholischer Männer und Frauen (SKFM) betreuten Suchthilfezentrums an der Flurstraße. Wie die Kostenpflichtiger Inhalt jüngsten Auseinandersetzungen in unmittelbarer Nähe des Zentrums gezeigt hätten, sei das Konzept, hier keine neue Drogenszene entstehen zu lassen, offensichtlich gescheitert, schreiben die Eltern an diese Redaktion. Ende Juli hatte es am nahe gelegenen Kürtenhof einen großen Polizeieinsatz gegeben. Grund war ein gewalttätiger Übergriff auf einen Klienten des Zentrums. Daran beteiligt waren Jugendliche und junge Erwachsene, von denen einige bei der im Viertel gelegenen Notschlafstelle bekannt waren. Auch jenseits dieses Vorfalls berichten Ladenbesitzer und Anwohner über häufige Schreiereien, Schlägereien und über aggressives Betteln, das bereits Kunden vertrieben habe.