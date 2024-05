Protestmarsch zum Landtag Kita-Eltern fordern bei Demo in Düsseldorf zuverlässige Betreuungszeiten

Mit Trillerpfeifen und selbst gebastelten Plakaten machten am Mittwochnachmittag rund 80 Eltern und Kinder ihrem Ärger über unzuverlässige Betreuungszeiten an einer Reihe von Düsseldorfer Kita-Standorten Luft. „Kitanotstand“, „Wir sind eure Zukunft“ und „Was ist bunt, laut und hat kein Personal“ lauteten die Botschaften. Gerichtet waren sie an die Politiker im Landtag. Die hatten bereits am Vormittag eine an NRW-Familienministerin Josefine Paul gerichtete Petition erhalten, in der die Unterzeichner eine bessere Finanzierung und personelle Ausstattung der Kindertagesstätten im Land fordern.