Vorfall in Düsseldorf-Oberbilk Arabisches Straßenschild an Ellerstraße rassistisch verunstaltet

Vor etwas mehr als einer Woche sind in Düsseldorf-Oberbilk an zwei Stellen Straßenschilder der Ellerstraße durch zwei Schilder in hocharabischer Sprache ergänzt worden. Das sorgte in den Kostenpflichtiger Inhalt sozialen Medien für zahlreiche Diskussionen. Jetzt ist eines der Schilder überklebt und mit rassistischen Hinweisen versehen worden. Das teilten die beiden Düsseldorfer Stadträte Samy Charchira (Grüne) und Hakim El Ghazali (SPD) mit.