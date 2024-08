„Gertrud“ sorgt für Staunen Rewe-Supermarkt in Eller nutzt Roboter als Kundenberater

Bereits vor dem ersten Arbeitstag konnten sich Kunden mit dem Roboter befassen. „Wir haben eine Instagram-Story gepostet, bei der unsere Kunden über den Namen abstimmen konnten“, sagt Hegemann. Aus über 100 Antworten wurde dann „Gertrud“ ausgewählt, benannt nach dem Getrudisplatz in der Nähe der Filiale. Der Name könnte sich aber bereits in ein paar Monaten ändern. Bis Februar soll Gertrud in Eller bleiben, dann steht ein möglicher Umzug in die Filiale auf dem Carlsplatz an, die Hegemann ab September übernimmt. Aus Gertrud wird dann Carl.