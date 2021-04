Kostenpflichtiger Inhalt: Kommen und Gehen in Düsseldorf : Schluss nach mehr als 45 Jahren

Inhaber Edgar Herzig (l.) und Mitarbeiter Chris Samel schließen bald das letzte Mal die Tür hinter sich zu. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ende Mai will Edgar Herzig aufgrund der Corona-Pandemie sein alteingesessenes Reisebüro an der Gumbertstraße in Düsseldorf-Eller schließen. Es gab zuletzt einfach kaum noch Buchungen.