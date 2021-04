Zugriff der Polizei in Düsseldorf : Polizei beschlagnahmt elf Kilo Marihuana in Eller

Polizei beschlagnahmt elf Kilo Marihuana in Eller

Zugriff der Polizei in Düsseldorf

Eller Die kurzfristige Beobachtung zweier Verdächtiger in Eller erwies sich für die Polizei als Volltreffer. Nach der Übergabe von rund zwei Kilogramm Marihuana in einem Auto konnten sie den Fahrer nach einer kurzen Verfolgung festnehmen und die Drogen sicherstellen.

Gegen 18.15 Uhr konnten die Beamten beobachten, wie ein Verdächtiger mit einem Jutebeutel zu einem anderen Mann in einen -Auto an der Ludwigstraße in Eller stieg und wenig später wieder ohne die Tasche verließ. Er wurde kurz darauf abgesetzt und kontrolliert.