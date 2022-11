Spielplätze in Düsseldorf Eller hat jetzt einen Feuerwehrspielplatz

(RP) Der Spielplatz am Dillenburger Weg wurde in den vergangenen Monaten aufwendig saniert und umgestaltet. Im Mittelpunkt des Spielplatzes steht nun ein großes Gerät in der Optik eines Feuerwehrfahrzeugs. „Die Feuerwehr ist ein zentraler Bestandteil des Bevölkerungsschutzes in unserer Stadt – und für Kinder immer ein spannendes Thema. Für unser Jubiläumsjahr rund um den 150. Geburtstag der Feuerwehr ist die Eröffnung dieses tollen Spielplatzes ein würdiger Abschluss“, sagt der Beigeordnete Christian Zaum.