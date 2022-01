Diebstahl in Kirche in Eller : Frau angelt Geld aus dem Opferstock – U-Haft

Eller Mit einem selbstgebastelten Werkzeug wollte eine Frau Geld in der St.-Gertrud-Kirche in Eller erbeuten – möglicherweise nicht zum ersten Mal. Die 36-Jährige ist der Polizei schon bekannt.

(rö) Mit einer selbstgebastelten Angel hat am Freitagnachmittag in der St.-Gertrud-Kirche in Eller eine Frau versucht, Bargeld aus dem Opferstock zu entwenden. Die Polizei nahm sie noch vor Ort fest. Die Verdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen wurde das vermeintliche Tatwerkzeug gefunden. Durch weitere Ermittlungen stellte sich heraus, dass sich die 36-Jährige mit falschen Personalien ausgewiesen hatte und bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist. Es besteht laut Polizei der Verdacht, dass die Frau in der Vergangenheit ähnliche Taten in der Kirche begangen hat.