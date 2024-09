Trödel, Musik und Tanz Eller feierte beim Gumbertstraßenfest den Zusammenhalt im Stadtteil

Traditionell wird das Straßenfest in Eller außerdem mit einem Trödelmarkt gefeiert. Pauline Gottschlich etwa war eine der jüngeren Verkäuferinnen auf dem Flohmarkt. Sie ist für ihr Studium nach Düsseldorf gezogen und wohnt in Eller. Der Stadtteil sei ihr in den fünf Jahren sehr ans Herz gewachsen: „Eller hat einen starken Zusammenhalt und feiert gerne zusammen zu Ostern, zu Weihnachten oder wie heute auf dem Straßenfest“, sagte sie. „Eller ist wie eine kleine Stadt in der Großstadt Düsseldorf.“