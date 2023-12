Welcome Point in Düsseldorf-Eller Schach als Brücke der Kulturen

„Läufer auf D5 und Springer auf C6. Dann kannst du die Rochade machen“, sagt Khalilullah Tokhy. Er und sein Tischpartner Yusuf sind die Einzigen, die sich an diesem Freitagnachmittag im Welcome Point in Eller gedämpft unterhalten. An den anderen Tischen herrscht konzentriertes Schweigen – ideale Bedingungen zum Schachspielen also. Tokhy jedoch, der ein Experte des Spiels ist, möchte seinem zwölfjährigen Kontrahenten etwas beibringen. Er geht mit ihm verschiedene Eröffnungszüge durch und zeigt ihm, wie er diese kontern kann. „Mein großer Bruder hat schon ein paar Schachturniere gespielt und gewonnen“, sagt Yusuf. „Ich würde das gerne auch können.“