Verfallendes Haus am Friedhof Eller Denkmalschutz für die „Geistervilla“ am Friedhof?

Drei Wochen ist es her, seit die Bewerbungsfrist für das Auswahlverfahren zur Veräußerung des schönen, aber arg verfallenden Hauses am Friedhof Eller zu Ende gegangen ist. Mit der öffentlichen Ausschreibung will die Stadt einen Käufer für die als „Geistervilla“ anmutende Immobilie in ihrem Besitz finden, die seit dem Auszug der letzten Bewohner im Jahr 2012 leer steht und stark sanierungsbedürftig ist. Derzeit befinde man sich in der Prüfung der eingegangenen Angebote, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Priorisiert wird laut Ausschreibung der Erhalt des Gebäudes, ein Abriss müsse „begründbar“ sein. Details zu den Bewerbern wollte die Stadt noch nicht preisgeben, da es sich um ein laufendes Verfahren handele, dessen „Gewinner“ per Ratsentscheid gekürt werden muss.