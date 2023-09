Lore-Lorentz-Schule in Eller 26 Millionen Euro für Schulneubau

Die Idee für den Neubau entstand bereits im Jahr 2016 in der Schulleitung, genaue Pläne lagen schließlich 2017 vor. Als etwa 400 der Schülerinnen und Schüler sowie die gesamte Verwaltung dann 2020 aus dem Altbau auszogen, wurde der Schule ein Strich durch die Rechnung gemacht. Denn durch die Corona-Pandemie und die daraus resultierende Ressourcenknappheit erlitt das Projekt, dessen Realisierung ursprünglich im Jahr 2022 abgeschlossen werden sollte, einige Verschiebungen. „Wir hatten sehr großes Glück, dass das Ersatzgebäude am Fürstenwall so gut ausgestattet war“, so Schulleiter Kuypers. „Wir mussten in keine Container oder dergleichen umziehen und waren auch vom Verkehr her ideal angebunden. Für unsere Schüler gab es also keine Unannehmlichkeiten.“