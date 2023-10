Kampf für Gleichstellung in Düsseldorf „Ich möchte gerne überflüssig sein.“

Düsseldorf · Seit elf Jahren kümmert sie sich in Düsseldorf um das Thema Gleichstellung – es ist also sozusagen ein jeckes Jubiläum für Elisabeth Wilfart. Was sie seither erreicht hat – und wo sie noch Nachholbedarf sieht.

30.10.2023, 18:00 Uhr

Gleichstellungsbeauftragte Elisabeth Wilfart (4. von rechts) mit Mitgliedern ihres Teams Foto: Anne Orthen (orth)

Es ist nicht so, dass sie ihren Job nicht sehr lieben würde – aber es würde sie glücklich machen, wenn sie ihn nicht mehr machen müsste. „Ich fände es schön, wenn ich eines Tages einfach überflüssig wäre, weil wir alle unsere Ziele komplett erreicht haben“, sagt Elisabeth Wilfart, die Leiterin des städtischen Gleichstellungsamtes. „Aber obwohl wir in den vergangenen Jahren weit gekommen sind und vieles erreicht haben, sehe ich diesen Punkt in nächster Zeit jedenfalls noch nicht kommen.“