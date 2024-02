Straßenumbenennung in Düsseldorf Neue unbelastete Namen für elf Düsseldorfer Straßen

Nun soll der Rat die folgenden Änderungen beschließen: Leutweinstraße in Auenblick, Petersstraße in Eisvogelweg, Pfitznerstraße in Clara-Schumann-Straße, Woermannstraße in Am Auwald, Lüderitzstraße in An der Kämpe, Wilhelm-Schmidtbonn-Straße in Erika-Mann-Straße, Hans-Christoph-Seebohm-Straße in Helene-Weber-Straße, Porschstraße in Ilna-Wunderwald-Straße, Wissmannstraße in Hermann-Smeets-Straße, Heinz-Ingenstau-Straße in Bernd-und-Hilla-Becher-Straße und Schlieffenstraße in Radschlägerweg. Eine Sonderstellung hat der Münchhausenweg, der nach dem Lyriker Börries Freiherr von Münchhausen benannt ist. Dieser war Antisemit und unterstützte das NS-Regime. Der Weg erhält keinen neuen Namen, sondern wird nun dem Lügenbaron Münchhausen gewidmet.