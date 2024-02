Belastet von Nationalsozialismus und Antisemitismus Elf Düsseldorfer Straßen bekommen neuen Namen – so sollen sie heißen

In seiner Sitzung am Donnerstag will der Stadtrat für elf Straßen in sechs Stadtbezirken einen neuen Namen beschließen. Dass die Straßen umbenannt werden sollen, hatte das Gremium bereits im Sommer 2021 entschieden, da deren heutige Namensgeber historisch aus der Zeit von Kolonialismus, Militarismus, Nationalsozialismus belastet sind oder denen Antisemitismus vorgeworfen wird.