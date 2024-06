Euro 2024 startet am Freitag Elf Sonderflüge voller England-Fans landen in Düsseldorf

Düsseldorf habe für die Fans eine gute Lage. Am Sonntag, 16. Juni, spielt die Nationalmannschaft in Gelsenkirchen gegen Serbien. Die Vorrundenpartie gegen Slowenien wird am Dienstag, 25. Juni, in Köln ausgetragen. Die Landeshauptstadt liegt in der Mitte, Spielort Gelsenkirchen werde in England als „Düsseldorf-North“ bezeichnet, Köln als „Düsseldorf-South“ – vermutlich nicht zur Freude der Kölner, sagt Henning.