Karneval: Jeckes Schaulaufen im Schlüssel

Düsseldorf Elf Prinzenpaare kamen am Montag zum traditionellen Prinzenempfang in das Altstadt-Brauhaus.

Wenn die Brauerei Zum Schlüssel den roten Teppich ausrollt, muss sich hoher Besuch ankündigen. So war es auch am Montag, als elf Prinzenpaare aus der Region zum großen Prinzenempfang in die Brauerei geladen waren. Seit 51 Jahren ist die Veranstaltung fester Bestandteil einer jeden Session. Angefangen als kleiner Empfang in den Büroräumen des Schlüssel-Chefs ist daraus mittlerweile ein großes Fest mit 450 Gästen aus Politik und Wirtschaft geworden.