Electricity-Conference in Düsseldorf Konferenz bietet elektrisierende Momente im Namen des Punk

Pünktlich auf die Minute begrüßte Rudi Esch sein Publikum zu der Electricity-Conference, die in diesem Jahr zum neunten Mal stattfand. Die Box im Hotel „me and all“ an der Immermannstraße war am Samstag voll besetzt, das Line-up wie immer beeindruckend – besonders für Menschen, die sich für Rock-, Pop- und vor allem für Punk-Musik interessieren.