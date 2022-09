Am Samstag in der Benrather Eissporthalle : Ein Eislaufnachmittag für Menschen mit Handicap

Am Samstag dürfen Menschen mit einer Behinderung und deren Begleiter die Eishalle kostenfrei für zwei Stunden nutzen. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Stadt bietet in Kooperation mit der Eishallen-Stiftung am Samstag von 16 bis 18 Uhr eine inklusive und kostenfreie Eislaufzeit. Wer mitmachen will, muss sich aber vorher anmelden.

Nachdem der „Tanz in den Mai auf dem Eis“ für Menschen mit Behinderung und ihre Familien im Frühjahr in der Eishalle an der Brehmstraße ein Erfolg war, bietet das Sportamt in Kooperation mit der Stiftung Eissporthalle Düsseldorf-Benrath eine weitere inklusive und kostenfreie Eislaufzeit. Die ist am Samstag, 24. September, von 16 bis 18 Uhr in der Benrath. Die kostenlose Anmeldung erfolgt über das Anmeldetool der Eissporthalle Benrath: ticketshop.eissporthalle-duesseldorf.de.

Bei diesem Termin kann das Eis mit unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln erkundet werden. Für Sport und Spiel ist die Eisfläche in drei Bereiche eingeteilt. In einem Drittel kann das Eis mit Schuhen, Schlittschuhen, Rollstühlen, Gleithilfen, Schlitten und aufgepumpten Autoreifen betreten werden. Dort ist auch ein Bereich für das Eisstockschießen eingerichtet. Der zweite Teil ist Menschen vorbehalten, die sich auf ihre Schritte konzentrieren wollen und ohne Gedränge Schlittschuh laufen möchten. Diese Fläche eignet sich besonders für Menschen mit einer Sehbehinderung. Der dritte Abschnitt ist für Para-Eishockey und Eishockey reserviert.

Die Trainerinnen und Trainer sowie Helfenden der Lore-Lorentz-Schule, der Damenmannschaft DEC Düsseldorfer Devils, des Para-Eishockey Fördervereins PEF und die Mitarbeitenden der Eissporthalle unterstützen bei den Angeboten.

„Ich bin sehr froh, dass das Eislaufen für Menschen mit Behinderungen nun zum zweiten Mal in diesem Jahr stattfindet“, sagt Britta Zur, Beigeordnete für Sport und Bürgerservice, „unsere Gäste können heute wieder auf sehr vielfältige Weise, und wie sie es sich individuell zutrauen, das Eis erkunden und neue Bewegungserfahrungen machen. In den zwei Jahren der Corona-Pandemie konnten viele Veranstaltungen zur Förderung der Inklusion nicht stattfinden. Nach der durchweg begeisterten Resonanz im Frühjahr spricht vieles für eine Fortsetzung dieser Veranstaltung“, heißt es in der Einladung.

Anja Mathis, Geschäftsführerin der Benrather Eissporthalle betont: „Das Sichtbarmachen der Interessen von Menschen mit Behinderungen ist uns ein wichtiges Anliegen. Unsere Halle steht allen Menschen offen. Es geht um Transparenz und den Abbau von Barrieren, die Menschen mit Behinderungen immer noch erleben.

An dem Wochenende ist auch die deutsche Para-Eishockey-Nationalmannschaft zu Gast. Der Mannschaft wurden vier Trainingseinheiten zur Vorbereitung auf die A-Weltmeisterschaften ermöglicht, die im kommenden Jahr stattfindet. Während der Veranstaltung sind die Spieler vor Ort und helfen den Gästen beim Ausprobieren der Para-Eishockeyschlitten.

(rö)