„Eislab“ in Düsseldof Neues Eisdielen-Konzept will 40 Standorte eröffnen

Um den Standort an der Immermannstraße vorzubereiten, hat Ali Erdogan vor fünf Jahren die ganze Immobilie an der Hausnummer 22 gekauft. Weil sich die Umbau-Genehmigung während der Pandemie verzögerte, eröffnete in der Zwischenzeit schon der erste „Eislab“-Standort in Essen. Als nächstes sollen Filialen in Berlin folgen, außerdem noch in diesem Jahr an der Königsallee 56 und nächstes Jahr in der Altstadt nahe des Bolker Sterns.