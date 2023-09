Düsseldorfer Eishockeystar Leon Niederberger rappt über Träume – auf deutsch

„Mios“ ist die Abkürzung für Millionen. „Ich rappe einen Song darüber, wovon junge Erwachsene träumen.“ Abrufbar ist das Stück etwa in den Streamingdiensten von Spotify und Apple und auch auf allen anderen gängigen Plattformen. „Ich wollte unbedingt wieder auf Deutsch singen, mich also in einer Sprache ausdrücken, die ich perfekt beherrsche.“ Frio sei längst ein „sehr guter Freund“, den Song haben die beiden in einem Studio in Duisburg aufgenommen. „Moderner deutscher Pop ist mein Traum.“