Saison ist beendet Eisbahn und Alm in Düsseldorf werden ab Montag abgebaut

Langsam aber sicher neigt sich die Weihnachtssaison auch für Oscar Bruch dem Ende zu. Mit seinem Riesenrad am Burgplatz und der Eislaufbahn am Corneliusplatz war er schon weit vor den Weihnachtsmarktbuden vertreten – und blieb auch länger. Nach diesem Wochenende ist nun erst mal Schluss. Noch bis Sonntag, 14. Januar, ist Schlittschuhlaufen an der Kö möglich, danach wird die Eisbahn abgetaut. Auch die Füchschen-Alm wird nach diesem Wochenende in Teile zerlegt und eingelagert.