Düsseldorf-Pempelfort : Einsturzgefahr in Wohnhaus – 50 Personen evakuiert

Düsseldorf 50 Anwohner mussten drei Wohnhäuser in Pempelfort verlassen, weil eines der Gebäude einzustürzen droht. Die Winkelsfelder Straße und die Parkstraße waren gesperrt. Mittlerweile hat ein Statiker das Haus untersucht.

In einem Wohnhaus an der Winkelsfelder Straße in Pempelfort bestand am Montag Einsturzgefahr: Die Feuerwehr war dort im Einsatz, weil sich eine Decke in dem Gebäude gewölbt hatte, teilte ein Sprecher mit. Die Ursache war noch unklar, anscheinend kam es nach Bauarbeiten zu dem Schaden. Nach aktuellem Stand gibt es keine Verletzten.