Schule in Düsseldorf Große Schäden an Grundschule in Eller

Das Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule an der Gumbertstraße in Eller ist fast 50 Jahre alt, dass da im Verlauf der Jahrzehnte Mängel auftreten, ist daher keine Überraschung. Wie schlimm es aber wirklich um die Gumbertschule steht, das erfuhren die Politiker der Bezirksvertretung 8 jetzt in der jüngsten Sitzung – und es verschlug ihnen geradezu die Sprache.