Sperrungen an der Friedrichstraße aufgehoben: Einsturzgefährdetes Gebäude in Düsseldorf wieder freigegeben

Düsseldorf Die ehemalige Girozentrale auf der Friedrichstraße in Düsseldorf ist wieder freigegeben. Statiker halten das Gebäude für sicher. Auch die Straßensperrungen rund um den Kirchplatz sind aufgehoben, der Verkehr fließt normal.

Bis 4 Uhr morgens waren die Statiker im Einsatz und kamen laut Feuerwehr Düsseldorf zu dem vorläufigen Urteil, dass das Hochhaus nicht akut einsturzgefährdet ist. Am Dienstagabend war die Girozentrale an der Friedrichstraße in der Düsseldorfer Innenstadt sowie die Straße gesperrt worden, weil Gebäudeteile auf die Fahrbahn hätten stürzen können. „Das Gebäude ist sicher und kann betreten werden“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen auf Anfrage unserer Redaktion. Es gebe zwar Beeinträchtigungen an der Statik, jedoch seien die nicht so gravierend, als dass daraus eine akute Gefahr resultiere. Das Haus ist laut Feuerwehr „standsicher“.