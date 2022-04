Einschränkungen des S-Bahnverkehrs wegen RRX-Ausbaus : Einschränkungen bei Fahrten der Linie S6

Düsseldorf Bevor im Juni die S-Bahn-Strecke für 14 Monaten zwischen Leverkusen und Langenfeld komplett gesperrt wird, gibt es an den kommenden Wochenenden wieder Einschränkungen. Es fahren Busse im Schienenersatzverkehr.

Von heute Abend an, 20.15 Uhr bis Montag, 25. April, 7.15 Uhr sowie am Freitag, 29. April, von 20.15 Uhr bis Montag, 2. Mai, 7.15 Uhr wird es wieder einen Schienenersatzverkehr zwischen Köln-Mülheim und Langenfeld sowie zwischen Langenfeld und Düsseldorf Hauptbahnhof sowie zum Düsseldorfer Flughafen Terminal geben. Die meisten S-Bahnen dieser Linie fallen zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hauptbahnhof aus: die S-Bahn 6 mit planmäßiger Ankunft 20.45 Uhr in Langenfeld fällt am 22. und 29. April von Köln-Mülheim bis Langenfeld aus. Die Fahrten mit planmäßigen Ankünften 4.08 Uhr (Sa-So) und 4.18 Uhr (Mo-Fr) am Düsseldorf Flughafen fallen von Langenfeld komplett aus. Als Ersatz fahren Busse zwischen Köln-Mülheim und Langenfeld sowie zwischen Langenfeld und Düsseldorf Hauptbahnhof .