Zukunftsmesse in Düsseldorf Wie das Einkaufen von morgen aussehen kann – sogar per Avatar

Düsseldorf · Einkaufen, ohne auch nur sein Portemonnaie zu zücken, ein persönlicher Einkaufs-Avatar in 3D und viele smarte Lösungen. Mit welchen Ideen der Handel die Krise bekämpfen will, wird aktuell auf der Messe Euroshop in Düsseldorf gezeigt.

27.02.2023, 14:41 Uhr

Die Schaufensterpuppen von Hans Boodt Mannequins sind zu 100 Prozent recycelbar. Foto: Messe Düsseldorf / tillmann