Weihnachtseinkäufe in Düsseldorf Volle Innenstadt am ersten Dezember-Wochenende

In den kommenden Stunden soll sich die Altstadt weiter füllen. Vier verschiedene Demonstrationen sind für den Nachmittag angesagt, die größte davon wird mit 500 erwarteten Teilnehmern eine Pro-Palästina-Kundgebung. Diese startet um 14 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße und zieht durch die Innenstadt zum Graf-Adolf-Platz. Im Vorfeld hatten die Veranstalter eine Beschwerde gegen die behördlichen Auflagen eingelegt, die die Aussage „Stoppt den Genozid/Völkermord“ untersagt. Auch die Parolen „Kindermörder Israel“ und „From the river to the sea - Palestine will be free“ sind strafbar. Mit ihrem Einspruch scheiterten die Organisatoren allerdings vor Gericht, legten am Samstag dagegen Beschwerde ein. Die endgültige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster kam am Samstagmittag: „Stoppt den Genozid/Völkermord“ ist nun eine erlaubte Aussage auf der Demonstration.