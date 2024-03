Ostern im Zooviertel Mit Verstand und Sachkenntnis

Innovative Ideen hatte die Buchhandlung Bolland & Böttcher an Rethelstraße 121 schon immer. Eine solche präsentiert Elke Böttcher nun auch wieder mit einem Abo: Leser können sich für sechs oder zwölf Monate selbst oder eine andere Person beschenken. Jeden Monat (oder alle zwei) gibt’s ein neues Buch, das man persönlich aussuchen kann – oder man lässt sich überraschen, gibt womöglich nur das Genre an, vertraut dem Sachverstand der Buchhandlung und erhält eingepackten Lesestoff. Das funktioniert auch, wenn etwa die Eltern als Begünstigte in einer anderen Stadt leben. Und wenn der Kunde dann schon im Laden an de Rethelstraße vorbeischaut, wird er kaum an dem Mandelgebäck der Confiserie Gmeiner vorbeikommen, das an der Kasse ausliegt. Die nächste Lesung ist auch schon terminiert: Helge Hesse liest am 17. April im Goethe-Museum. (arc)