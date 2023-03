Barrierefreiheit beim Schwimmen Wie barrierefrei sind Düsseldorfs Bäder?

Auf dem Düsseldorfer Stadtgebiet verteilt können Besucher in 17 Bädern schwimmen gehen. Einige Bäder wurden bereits neu gebaut, bei anderen steht der Neubau noch aus. Damit jeder das Angebot der Bäder nutzen kann, wurde vermehrt auch Wert auf die Barrierefreiheit der Bäder gelegt. Was in welchen Bädern gegeben ist, davon berichtete Christoph Schlupkothen, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Düsseldorf mbH, in der jüngsten Sitzung des Behindertenrates.