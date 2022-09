Mehr Verständnis zur Zuhören : Einen ganzen Tag lang geht es im KAP1 ums Zuhören

Düsseldorf Zuhören ist eine große Kunst – und gut für die Seele. Einen ganzen Tag rund um dieses Thema veranstaltet die Stadt in Kooperation mit Christine von Fragstein. Am Ende geht es vor allem um ein besser Verständnis füreinander.

Am Samstag (24. September) ist der „Tag des Zuhörens“ in der Zentralbibliothek im KAP1 am Konrad-Adenauer-Platz. Ehrenamtliche wollen dann Zeit und Raum bieten und überall in der Stadtbücherei zuhören. Zudem informieren Expertinnen und Experten über die Vorteile, sich mit Zuhören zu beschäftigen, „um in wahrhaftigen und offenen Austausch und in bessere Verbindung zu kommen“, wie die Stadt mitteilt.