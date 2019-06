Lauf-App für Düsseldorf : Laufend auf Entdeckungsreise durch die Architektur

Mit der neuen App soll Sportliches mit kulturellem Erleben verbunden werden. Der Start ist am Haus der Architektur im Medienhafen. Foto: Andrea Bowinkelmann/LSB NRW/Andrea Bowinkelmann

Düsseldorf Eine neu entwickelte App führt Läufer entlang der Sehenswürdigkeiten Düsseldorfs. Dazu gibt es ausführliche Erklärungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter dem Motto „Laufen, Stadt erleben“ hat die Architektenkammer NRW eine neue Lauf-App für das Smartphone entwickelt, die sportliche Bewegung mit kulturellem Erleben verbindet. 18 verschiedene Strecken stehen bislang zur Verfügung, weitere Routen sind aber bereits in Planung. Wer in Düsseldorf und Umgebung auf der Suche nach einer interessanten Laufstrecke ist, der sollte in Zukunft einen Blick auf die kostenlose App „Sight Running NRW“ werfen. Entwickelt wurde sie in den vergangenen drei Jahren von der Architektenkammer, die dabei von unzähligen Partnern aus dem Sport-, Baukultur- und Tourismusbereich unterstützt wurde und zudem Fördermittel des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) erhielt.

Ziel der App ist es, attraktive Laufstrecken anzubieten, die an besonderer Architektur, interessanter Ingenieurbaukunst oder schöner Naturlandschaft der jeweiligen Stadt entlangführen. Durch die GPS-basierte Anwendung wird der Nutzer nicht nur per Sprachansage navigiert, er erhält an den wichtigsten Punkten der Route auch spannende Informationen direkt aufs Ohr. „Wir wollten den Trend der sportlichen Lebenskultur mit Architektur, Kultur und dem Live-Erlebnis kombinieren und wieder mehr Menschen für das Thema Laufen, aber auch für Kultur begeistern“, erklärte Ernst Uhing, Präsident der Architektenkammer NRW.

Info Routen auch für Rollstuhlfahrer App Zu finden ist die kostenlose Anwendung im App Store (iOS) und auf Google Play (Android). Weitere Informationen zur App und den Routen sind auch auf der Internetseite sight-running-nrw.de einsehbar. Barrierefreiheit Einige Routen können auch mit dem Rollstuhl erlebt werden. Hinweise zum Streckenprofil und der Bodenbeschaffenheit stehen bei den Informationen zu jeder Route dabei. Finanzierung Die Gesamtkosten des Projekts betrug in den drei Jahren insgesamt 200.000 Euro.

Die Düsseldorfer Strecke zeigt auf eindrucksvolle Weise die verschiedenen Seiten des Wirtschafts- und Medienhafens. Der Start erfolgt am Haus der Architekten und führt von dort zum Landtag, entlang am Mannesmann-Hochhaus und über die gesamte Lausward, ehe am Ende erneut Wirtschafts- und Medienhafen durchquert werden. Auf der insgesamt 8,2 Kilometer langen Strecke hört der Läufer zwölf Audiosequenzen mit geografischen und baukulturellen Informationen. „Wir wollen Menschen wieder mehr dafür sensibilisieren, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Die App gibt uns diese Möglichkeit, die Umwelt anders wahrzunehmen und selbst in seiner Heimatstadt noch neue Dinge zu entdecken“, lobte Dr. Jan Heinisch, Staatssekretär im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, den Ansatz der App.

Aktuell kann zwischen 18 verschiedenen Routen in NRWs Städten ausgesucht werden. Neben dem Düsseldorfer Medienhafen sind unter anderem auch Strecken in Köln, Krefeld und Mönchengladbach dabei. Das langfristige Ziel der Entwickler sei es, für jede Großstadt und jeden Kreis in NRW mindestens eine Strecke anbieten zu können.

Bei der Entwicklung der App und weiterer Routen stehen die Entwickler immer im direkten Kontakt mit örtlichen Partnern. So soll die höchstmögliche Qualität hinsichtlich der Laufstrecke und der dabei erschlossenen Baukultur garantiert werden. Lob für die Umsetzung der App gab es auch von Walter Schneeloch, Präsident des Landessportbunds NRW: „Die Diskussion, ob wir in Städten mit Diesel- oder Elektroautos fahren sollten, ist falsch gestellt. Wir müssen diese Orte wieder frei machen für muskelbetriebene Fortbewegung und Bewegungsräume schaffen.