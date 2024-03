Kultur in Düsseldorf Kerstin Lange und die leise Ahnung von Glück

Die Handlung von „Eine leise Ahnung von Glück“ ist komplex, aber nicht kompliziert, der Leser verliert nie den Faden, „es ist wie bei einem Puzzle, das sich aufbaut und Stück für Stück zusammenfügt“, erklärt Lange. Die Familiengeschichte beginnt 1940 in einem fiktiven Dorf bei Amiens zur Zeit des Vichy-Regimes. Carole, Protagonistin Nummer eins, schließt sich dem Widerstand an, als ein deutscher Offizier bei der jungen Französin und ihrem Vater einquartiert wird. Doch Manfred ist nicht der gewissenlose Besatzer, den sie erwartet hat. 83 Jahre später in Düsseldorf: Louisa, Hauptfigur Nummer zwei, befindet sich nach dem Tod der Mutter in ständigem Konflikt mit dem Vater, nach einem Schlaganfall ein unausstehlicher Grantler. Erst als Louisa einem Geheimnis aus seiner Vergangenheit auf die Spur kommt, beginnt sie zu verstehen.