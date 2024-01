Karneval in Düsseldorf Große Kostümsitzung mit 650 Gästen im Disney-Stil

Das Potpourri der Superstars, wie Rot-Weiss-Präsident Dirk Kemmer meinte, wurde mit Zugabe-Rufen belohnt. „Der Düsseldorfer Karneval gefällt mir top“, verriet Bär. „In so einem tollen Saal vor so vielen verkleideten Menschen aufzutreten, ist die halbe Miete.“ Bär war wie die Musiker von „Big Magass“ aus Hamburg angereist. „Man sollte mal über eine Fahrgemeinschaft nachdenken“, meinte der Comedian, der auch gegen eine „Mission rheinischer Frohsinn“ in der Hansestadt nichts einzuwenden hätte. „In Hamburg gibt es eine Kneipe, in der Karneval gefeiert wird. Vielleicht kann man ja so eine Stimmung wie bei Rot-Weiss dahin importieren.“