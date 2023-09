TikTok-Stars in Düsseldorf Eine Übernachtungsparty für Leseratten

Insgesamt 40 Gewinner eines Wettbewerbs der Thalia-Gruppe waren zur Premiere des „Readovers“ – der Nacht-Lesung dreier Schriftstellerinnen – eingeladen worden, inklusive 13 Wettstreiten und Übernachtung in der Buchhandlung. Die Bücher der Autorinnen stehen übrigens aktuell in der TikTok-Bestsellerliste ganz weit oben. „Mir war zuerst gar nicht bewusst, dass die Veranstaltung in Düsseldorf stattfindet. Aber als ich gewonnen hatte, habe ich mir gedacht: Einmal in einer Buchhandlung zu übernachten, ist eine einmalige Gelegenheit, das kann ich mir nicht entgehen lassen“, sagte Melissa Ebner aus Mainz. „Und mit dem Deutschlandticket ist die Fahrt kein Problem. Ein Hotel brauchten wir ja nicht.“