Neues Kochbuch von Stefania Lettini Ein Herz für Kinder und für Genuss

Doch die Liebe zum Genuss – dank zahlreicher Kostproben der italienischen Küche entsprechend zelebriert – war nur ein Programmpunkt der Premierenfeier. Denn unterstützt von Kathrin Weise-Walhöfer hat Stefania Lettini ein Herzensprojekt initiiert und Preise für eine Tombola gesammelt. Eva Fischer von der Tafel Düsseldorf konnte sich am Ende über einen Scheck in Höhe von 5200 Euro freuen. Das Geld geht an die Kindertafel, die „jährlich 2000 von Armut bedrohte Mädchen und Jungen in der Stadt unter anderem mit Essen versorgt“. Jährlich an wechselnden Orten soll diese Charity-Aktion mit „Amore per Gusto“ neu aufgelegt werden, versprach Stefania Lettini.