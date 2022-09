Forschung in Düsseldorf : Eine Einladung zum Nachdenken

Professor Markus Schrenk handelt mit seinen neuen Ansätzen ganz im Sinne der Bürgeruni. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Ein Philosophen-Team der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität geht neue Wege, um Wissen zu teilen – mit einem Podcast und Debattier-Abenden in der Stadt. Dafür wurde das Team auch schon ausgezeichnet.

Was kann der Einzelne tun, um Nachhaltigkeit zu leben? Ist Eigentum ein selbstverständliches Recht? Gibt es eigentlich klare Unterschiede zwischen Freundschaft und Liebe? Drei sehr unterschiedliche Fragen, die eines gemeinsam haben: Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und genau dazu will ein Philosophen-Team der Uni Düsseldorf anregen. „DenXte“ heißt ihr interaktives Format, mit dem sie den sogenannten Elfenbeinturm der Hochschule verlassen und jeden zu Gedankenexperimenten einladen. Für diese neue Art Wissen zu teilen, wurden das Team soeben mit dem „Communicator-Preis“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Stifterverbandes ausgezeichnet.

Die Philosophie ist eine Wissenschaft im ständigen Wechsel, denn sie beschäftigt sich auch mit aktuellen, gesellschaftlich relevanten Themen. „Sie kann Debatten anstoßen, Denkanstöße geben, Menschen dazu anregen, sich eine fundierte Meinung zu bilden“, sagt Markus Schrenk, Professor für Theoretische Philosophie. Die Idee zum Gedankenaustausch über die Uni hinaus hatte er schon vor über 20 Jahren als Masterstudent, aber die Zeit – ohne selbstverständlich verfügbares Internet, ohne Smartphone – war damals wohl noch nicht reif dafür. Mittlerweile schon, deshalb gründete er „denXte“ und sprach damit eine Einladung aus zum Mitdenken – ganz im Sinne der Bürgeruni.

Info Nächste Veranstaltung am 16. September Überblick Eine Übersicht über die kommenden Veranstaltungen gibt es online unter https://denxte.de/. Der nächste Debattenabend zum Thema „Ist Data (aus Star Trek) ein erlebendes Wesen?“ findet schon am 16. September statt, allerdings nicht in Düsseldorf. Reinhören Der Podcast von „denXte“ ist zu erreichen auf https://denxte.de/podcast/



Webseite des Projekts https://denxte.de/

Das Interesse hat ihn dann allerdings verblüfft. Gleich an den ersten Abenden folgten viele Düsseldorfer seiner Einladung zum Gedankenexperiment ins Haus der Universität am Schadowplatz. Ganz gleich ob es um Themen ging wie „Was sind Fake News?“ oder „Sind Menschen rationale Wesen?“ – der Saal war immer voll. „Wohl auch deshalb, weil wir die Themen spielerisch und gleichzeitig anspruchsvoll beleuchten“, so Berit Weiß, Schrenks Teamkollegin. Und deshalb wird das Publikum an den Abenden immer zu Beginn um seine Meinung gebeten, per Abstimmung mit dem Smartphone. Danach erläutert ein Experte, renommierte Philosophinnen und Philosophen aus dem deutschsprachigen Raum, das Thema „mit einer tiefgreifenden Analyse und einem Abwägen aller Aspekte“. Danach wird noch mal abgestimmt, wobei die Ergebnisse oft deutlich abweichen, weil viele Teilnehmer offenbar zu neuen Erkenntnissen kommen. Unter dem Motto: „So habe ich das noch nie gesehen.

Wie beispielsweise an einem Abend mit der Düsseldorfer Philosophin Simone Dietz und ihrem Thema „Brauchen wir Prinzipien, um moralisch zu handeln?“ Hintergrund dieser Frage war ein konkretes Szenario: Die Frau eines Arztes (der in einem Impfzentrum arbeitet) ist schwer krebskrank, hat gerade eine Chemotherapie hinter sich, ist geschwächt und dadurch höchst gefährdet. Er würde seine Frau gern gegen das Coronavirus impfen, sie ist zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht priorisiert, und seine Chefin lehnt eine Bevorzugung der Ehefrau ab. Wie soll er sich entscheiden? Am Anfang des Abends fällt die Abstimmung eindeutig aus: das Publikum ist zu 75 Prozent dafür, dass er seine Frau impft.

Es folgte eine detaillierte Abwägung aller moralischen Aspekte und möglicher Konsequenzen, Simone Dietz nannte neun Argumente, die für eine Impfung sprechen, dass Lebensrettung beispielsweise wichtiger sei als das Einhalten von Regeln. Oder dass er durch sein Treueversprechen bei der Eheschließung verpflichtet sei ihr zu helfen. Aber sie nannte auch neun Argumente, die dagegen sprechen könnten, dass er Gefahr läuft entlassen zu werden, gar Strafverfolgung ausgesetzt sei. Und dass sein Standeseid ihn dazu verpflichtet, allen Patienten zu helfen und nicht einen Menschen zu bevorzugen. Diese unterschiedlichen Perspektiven zeigten das ganze Dilemma des Arztes, aber auch, dass seine Entscheidung vom moralischen Standpunkt wohl nicht ganz so eindeutig war, wie zunächst angenommen. Die anschließende Abstimmung spiegelte diesen Zwiespalt: Nun waren nur noch 50 Prozent dafür, dass er seine Frau impfen sollte.

Neben diesen Abenden, Fortsetzung folgt im Herbst, produziert das „denXte“-Team einen Podcast, bei dem jede Folge ein spezielles Thema in den Fokus rückt. Wer auch immer eine philosophische Frage hat, kann sie dazu einreichen (www.denXte.de). Ein Studierenden-Team recherchiert mögliche Antworten, diskutiert mit den Fragestellern, bevor dann dieser Austausch auf den bekannten Plattformen erscheint.

