„Herz Royal“ in Düsseldorf Eine Casinonacht im Dr. Thompson’s

Roulette und Black Jack standen im Mittelpunkt dieser Charity-Veranstaltung. Professionelle Croupiers aus ganz Deutschland erklärten am Dienstagabend die Regeln und gaben den Gästen Unterstützung, die zu Dutzenden für den guten Zweck in die ehemalige Seifenfabrik Dr. Thompson’s gekommen waren. In Anlehnung an den James-Bond-Blockbuster „Casino Royale“ trug diese Veranstaltung den Titel „Herz Royal“. Bedacht werden soll am Ende die Initiative Housing First. Obdachlose sollen dabei eine eigene Wohnung finden. 30.000 Euro kamen zusammen.