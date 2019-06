CSD in Düsseldorf : Eine bunte und fröhliche Parade für Vielfalt und Toleranz

CSD in Düsseldorf

Düsseldorf Neugierig blickten sich Passanten auf der Kö um, als sie plötzlich laut „Für mich soll´s rote Rosen regnen“ hörten. „Machen die da Karneval?“, fragte ein Kind. Was da langsam, bunt und hörbar die Prachtallee runterkam war die Parade des CSDs, die am Samstag wieder viele Anhänger aus dem Umland zum Feiern nach Düsseldorf gelockt hatte.

Düsseldorf feierte seinen 16. CSD. In New York lehnten sich aber schon vor 50 Jahren mutige schwule Männer gegen die Willkür der Polizei auf. Und noch immer sei vieles im Argen, betonte Kalle Wahle, Vorsitzender des CSD Düsseldorf, bei seiner Rede auf dem Schadowplatz. Sport, Schule, Kirche, Politik, die Bereiche, die er kritisierte, waren umfassend.

„Deutschland ist im Vergleich zu anderen Ländern recht tolerant“, findet Pia Bateham, die sich erst vor Kurzem geoutet hat und zum ersten Mal bei der Parade ist. Trotzdem habe sie manchmal Angst, wenn sie abends durch die Stadt gehe. Die Parade sei für sie wichtig, damit das Thema nicht vergessen wird. „Es gibt noch so viele Länder, wo Homosexualität bestraft wird oder sogar unter Todesstrafe steht“, mahnt sie.

Jana, Laura und Lee mussten sogar während der Parade Erfahrungen mit Intoleranz machen. „Ein Mann kam auf uns zu und sagte, wir sollten uns bloß nicht operieren lassen“, erzählen die Mädchen fassungslos. „Es kommt oft vor, dass wir einfach in eine Schublade gesteckt oder stigmatisiert werden“, kritisiert Lee. „Wir sind nicht alle gleich. Es gibt so viele verschiedene sexuelle Ausrichtungen.“ Dabei haben die drei gar nichts dagegen, wenn die Menschen neugierig sind und Fragen stellen. „Es ist doch positiv, wenn jemand Interesse zeigt“, findet Jana. Es käme halt nur darauf an wie.