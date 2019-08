Ausstellung in Düsseldorf : Eine Vernissage zu Ehren des großen Norbert Tadeusz

Düsseldorf Er hat alles Malbare gemalt. Sich selbst hat Norbert Tadeusz (1940-2011) auch nicht als Künstler, sondern als Maler bezeichnet, und seine Spezialität waren Körper in extremen Positionen, großformatig, monumental.

Eine, die Tadeusz besser kennt als die meisten der Vernissage-Gäste (darunter u.a. Oberbürgermeister Thomas Geisel, Thomas A. Lange, National-Bank AG, in Begleitung seiner Frau Nora, der Kurator Kay Heymer, Jeff Rosenheim vom Metropolitan Museum of Arts in New York, die Galeristen Wilfried Utermann, Michael Beck und Ute Eggeling), ist seine Witwe und Erbin Petra Lemmerz. Selbst Malerin arbeitet sie nach wie vor in dem „alten“, einst gemeinsamen Atelier in Himmelgeist (dort ist der 71-Jährige auch im Juli 2011 gestorben) und in Italien, wo das Paar so gern die Sommermonate verbracht hat. Sehr persönliche Erlebnisse mit einem der wichtigsten Vertreter der gegenständlichen Malerei in Deutschland hat auch Michael Dannenmann. Der Düsseldorfer Fotograf hat den Maler 2010 mit seiner analogen Hasselblad-Mittelformatkamera in unterschiedlichsten Posen porträtiert. Und natürlich erinnert sich Jörg Thadeusz an seinen Verwandten, „er war ein Cousin meines Vaters“. Wie der Moderator und Schriftsteller allerdings zu dem „h“ in seinem Namen kam, blieb auch gestern eine „verworrene Geschichte“.