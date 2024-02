„Argh!“ in Düsseldorf Eine Agentur für Models mit Ecken und Kanten

Der Fotograf hatte auch in seiner eigenen Arbeit unter anderem für Werbeagenturen die Erfahrung gemacht, dass meist die Fotos für Werbung verwendet werden, auf denen Menschen zu sehen sind, die dem Schönheitsideal entsprechen. „Den Unternehmen in Düsseldorf fehlt sehr oft der Mut für andere Statements, für Experimente“, so John. „Meist wird auf den Standard zurückgegriffen. Die Preise für gute Werbekampagnen werden schon lange nicht mehr an deutsche Firmen vergeben.“