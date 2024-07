Beute im BH versteckt Polizei nimmt Einbrecherinnen in Mörsenbroich noch vor Ort fest

Bei dem Versuch, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Mörsenbroich einzubrechen, sind drei mutmaßliche Wohnungseinbrecherinnen festgenommen worden. Die drei 29, 32 und 41 Jahre alten Tatverdächtigen seien bereits am vergangenen Samstag auf frischer Tat ertappt worden, berichtete die Polizei am Montag. Ein Haftrichter erließ mittlerweile gegen alle drei einen Untersuchungshaftbefehl.