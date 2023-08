Einbrecher im Pech in Düsseldorf Mit Schmuck in der Unterhose geflüchtet und beide Füße gebrochen

Großes Pech hat ein Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag in Bilk bei dem Versuch erlebt, Schmuck bei einem Einbruch zu entwenden. Er war an der Moorenstraße in eine Wohnung in Hochparterre eingestiegen und dort von der Bewohnerin überrascht worden – sie war durch die Geräusche geweckt worden. Die Frau rief gegen 0.45 Uhr prompt die Polizei, der Mann flüchtete durch das Fenster, durch das er gekommen war.