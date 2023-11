Amtsgericht Düsseldorf Einbrecher scheitern an zu schwerem Tresor – was war drin?

Komplett übernommen haben sich drei Einbrecher in einem Restaurant in Citynähe. In einer Märznacht 2022 konnten sie zwar in das Ladenlokal eindringen, doch am Tresor haben sie sich überhoben. Keuchend vor Anstrengung mussten sie den Firmensafe innerhalb des Gastraums rund 40 Zentimeter vor der Lokaltür stehen lassen.