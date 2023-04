Besondere „Tour“ in Düsseldorf Einblicke in die Welt von Kunsthandwerkern

Jasmin Schmitz und Max Boss indes produzieren in ihrem „Konzeptstudio für wertschätzendes Handwerk Lederaccessoires in Premium-Qualität“, so die Ankündigung im Manufaktour-Flyer. In ihrem Studio hatte Schmitz auch der Textilkünstlerin Laura Maréchal einen Showroom gegeben. „Wir haben uns bei der ersten Manufaktour kennengelernt“, erzählt Maréchal. „Bis dahin haben wir gar nicht gewusst, wie viele Kunsthandwerker es in Düsseldorf gibt.“ Beide setzen bei ihrer Arbeit auf Wertigkeit und nicht auf Markennamen. „Beim Kauf sollte es nicht um die kurzfristige Befriedigung einer inneren Leere gehen, sondern darum, einen Begleiter fürs Leben zu erwerben“, so Schmitz. „Deshalb ist es gut, dass bei der Manufaktour Qualität und Kreativität für die Stadt erfahrbar gemacht wird.“