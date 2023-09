Kinofest in Düsseldorf Ein Wochenende für Cineasten und Cosplayer

Am Samstag und Sonntag (9. und 10. September) findet zum zweiten Mal das bundesweite Kinofest statt – und auch das Cinestar Düsseldorf ist wieder mit dabei. Das bedeutet für die Cineasten in der Landeshauptstadt: Kinofeeling für 5 Euro pro Film auf allen Sitzen und zu allen Zeiten. In Düsseldorf gibt es zusätzlich zum Filmerlebnis ein buntes Unterhaltungsprogramm. Von Neustarts, über aktuelle Dauerbrenner und Previews bis hin zu beliebten Klassikern sollen sich die Gäste tief in die Sessel sinken lassen und zwei Tage lang Filme genießen. Auch für das leibliche Wohl außerhalb der Säle ist gesorgt, wie ein Sprecher mitteilt. Das Cinestar Düsseldorf veranstaltet an beiden Tagen ein Rahmenprogramm mit Cosplayern, Hüpfburg und Fußball-Dart. „Wir freuen uns schon sehr auf das Kinofest, denn die Begeisterung des Publikums im letzten Jahr war enorm“, sagt Helmut Rehbein, Theaterleiter im Cinestar Düsseldorf. Unter der Dachmarke „CineStar“ werden in Deutschland 45 Kinos in unterschiedlichen Gesellschaften betrieben, darunter Multiplexe, traditionelle Filmtheater sowie Arthouse Kinos. Damit ist Cinestar laut eigenen Angaben sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Standorte, als auch auf Leinwände, Sitzplätze und Besucher eines der marktführenden Kinounternehmen Deutschlands. „Es ist toll, dass Deutschland jetzt auch ein Fest fürs Kino hat, das sowohl das Stammpublikum begeistert, als auch Leute zu uns lockt, die länger nicht hier waren. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren und wir sind schon auf die Resonanz des Publikums gespannt“, sagt Düsseldorfs Theaterleiter Helmut Rehbein.