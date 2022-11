Ärger in der Carlstadt Warum das Weihnachtsdörfchen in der Carlstadt weiter geschlossen ist

Düsseldorf · Die Buden stehen bereits auf dem Plätzchen an der Mariensäule, doch nun hat das Ordnungsamt die Genehmigung nicht erteilt. Was dahintersteckt – und was eine Bezirkspolitikerin aus der BV1 dazu sagt.

28.11.2022, 18:46 Uhr

Das Heimatdörfchen in der Carlstadt ist schon aufgebaut. Foto: Wolfgang Harste