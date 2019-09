Einsatz in Düsseldorf : Ein Toter bei Explosion in Mehrfamilienhaus in Flingern

Ein Toter bei Explosion in Mehrfamilienhaus in Flingern

Einsatz in Düsseldorf

Düsseldorf Einen Tag nach dem schweren Brand im Düsseldorfer Marienhospital mit einem Toten hat es in der Nacht zu Mittwoch das nächste Feuer gegeben. In Flingern ist ein Mensch bei einer Explosion gestorben.

Um 2.28 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Erkrather Straße im Düsseldorfer Stadtteil Flingern-Süd alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es laut Feuerwehr zu einer Explosion in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Fensterscheiben der betroffenen Wohnung waren zerbrochen, die Wohnungstür aus den Angeln gehoben.

Im brennenden Hausflur fand die Feuerwehr eine tote Person. Genauere Angaben zur Identität konnte sie noch nicht machen. Zehn weitere Bewohner des Hauses konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten. Sie wurden vom Rettungsdienst untersucht und in andere Unterkünfte gebracht. Sie konnten in der Nacht nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei Personen mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.