Unfall im Hafen Ein Taxi nimmt die Treppe

Das Fahrzeug gehört zur Zentrale Rhein-Taxi. Chef Michael Mühlin bestätigt den Unfall am Freitag auf Nachfrage unserer Redaktion. Er sagt weiter: Der eigentlich erfahrene Fahrer des Autos habe einen Fahrgast zum Restaurant Perla Porta direkt am Hafenbecken bringen wollen. Aufgrund von Ausnahmegenehmigungen für Taxis dürften sie auch über die Uferstraße Julo-Levin-Ufer fahren. Die Zufahrt erfolgt normalerweise am Hyatt vorbei und dann mit einer Wende über eine Rampe nach unten wieder zurück am Hafenbecken entlang. Laut Mühlin sei der Fahrer allerdings von einem freilaufenden Hund abgelenkt worden, dem er habe ausweichen müssen, sowie schließlich auch dessen Besitzerin. In der Dunkelheit habe er dann die Rampe und die Treppenanlage verwechselt, die direkt nebeneinander liegen. Glücklicherweise seien weder Fahrer noch Fahrgast verletzt worden.